Дмитриев проведет переговоры с представителями делегации США в Женеве

Дмитриев проведет переговоры с представителями делегации США в ЖеневеНо он не войдет в состав делегации РФ, участвующей в трехсторонних переговорах по урегулированию на Украине
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, Дмитриев сосредоточен на вопросах восстановления российско-американских отношений и, как и раньше, не войдет в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной.
До этого появлялась информация о возможном участии Дмитриева в мирных переговорах по Украине. Источники сообщали о его планируемой поездке в Женеву.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что трехсторонние переговоры пройдут в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев также начал подготовку к встрече.
«Ведомости» со ссылкой на посольство РФ в Швейцарии писали, что организационные параметры следующего раунда переговоров находятся в стадии проработки.
13 февраля Песков также отмечал, что Россия и США обсуждают возможные направления экономического сотрудничества, однако до достижения урегулирования на Украине говорить о конкретных договоренностях «вряд ли можно». По его словам, над вопросами торгово-экономического взаимодействия работает специальная группа, которую с российской стороны возглавляет Дмитриев.