Дмитриев проведет переговоры с представителями делегации США в Женеве

13 февраля Песков также отмечал, что Россия и США обсуждают возможные направления экономического сотрудничества, однако до достижения урегулирования на Украине говорить о конкретных договоренностях «вряд ли можно». По его словам, над вопросами торгово-экономического взаимодействия работает специальная группа, которую с российской стороны возглавляет Дмитриев.