В посольстве России в Швейцарии рассказали о проработке переговоров по Украине
Организационные модальности следующего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта между Москвой, Вашингтоном и Киевом, который пройдет 17–18 февраля в Женеве, прорабатываются. Об этом заявили «Ведомостям» в посольстве России в Швейцарии.
«Оргмодальности предстоящих контактов в Женеве в настоящее время прорабатываются. Проведение встречи на территории конфедерации не взаимосвязано с тематикой ОБСЕ», – сказали в диппредставительстве.
13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры пройдут в Женеве 17–18 февраля, российскую делегацию будет вновь возглавлять помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что Киев тоже начал подготовку к встрече.
В 2026 г. Швейцария председательствует в ОБСЕ, мандат действует с 1 января. Глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис 5 февраля прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. За день до этого он посетил Киев. Встречи были проведены, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира, подчеркивал Кассис.