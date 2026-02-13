Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В посольстве России в Швейцарии рассказали о проработке переговоров по Украине

Ведомости

Организационные модальности следующего раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта между Москвой, Вашингтоном и Киевом, который пройдет 17–18 февраля в Женеве, прорабатываются. Об этом заявили «Ведомостям» в посольстве России в Швейцарии.

«Оргмодальности предстоящих контактов в Женеве в настоящее время прорабатываются. Проведение встречи на территории конфедерации не взаимосвязано с тематикой ОБСЕ», – сказали в диппредставительстве.

13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры пройдут в Женеве 17–18 февраля, российскую делегацию будет вновь возглавлять помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что Киев тоже начал подготовку к встрече.

В 2026 г. Швейцария председательствует в ОБСЕ, мандат действует с 1 января. Глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис 5 февраля прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. За день до этого он посетил Киев. Встречи были проведены, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира, подчеркивал Кассис.

Читайте также:Что рассказал Лавров о работе ОБСЕ, ДСНВ и Украине. Главное
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь