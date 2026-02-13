В посольстве России в Швейцарии рассказали о проработке переговоров по Украине

В 2026 г. Швейцария председательствует в ОБСЕ, мандат действует с 1 января. Глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис 5 февраля прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. За день до этого он посетил Киев. Встречи были проведены, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира, подчеркивал Кассис.