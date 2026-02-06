Что рассказал Лавров о работе ОБСЕ, ДСНВ и Украине. Главное

Что рассказал Лавров о работе ОБСЕ, ДСНВ и Украине. ГлавноеМинистр иностранных дел России считает, что на сегодняшний день вся повестка ОБСЕ украинизирована
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с заявлениями по итогам переговоров с главой МИД Швейцарии и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом, а также генсекретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Глава российского внешнеполитического ведомства затронул темы работы ОБСЕ, истечения срока ДСНВ, ситуации вокруг Украины и покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
«Ведомости» собрали ключевые тезисы главы российского внешнеполитического ведомства.
Об ОБСЕ
По словам Лаврова, новое руководство ОБСЕ понимает, какие сложности ему придется преодолевать с учетом глубочайшего кризиса организации.
«Вся повестка дня в ОБСЕ, практически вся, за редчайшими исключениями, была украинизирована», – сказал Лавров. По его словам, это произошло даже в сферах, изначально предназначенных для экономического и гуманитарного сотрудничества.
Министр заявил, что в деятельность организации, по его мнению, включаются темы, выходящие за пределы ее компетенции, «лишь бы лишний раз поставить очередную украинскую загогулину и отчитаться перед теми, кто руководит этим процессом».
Он напомнил, что в основе ОБСЕ лежит принцип равной и неделимой безопасности, закрепленный, в частности, на саммитах в Стамбуле в 1999 г. и в Астане в 2010 г. По словам Лаврова, ни одна страна не должна претендовать на доминирование в регионе, однако НАТО, как он считает, действует вопреки этому принципу.
Министр заявил, что «попытка проглотить Украину и создать из нее плацдарм против Российской Федерации», включая размещение военной инфраструктуры, «и привела к тому, что у [РФ] не осталось другого выбора, кроме как начать спецоперацию».
Кроме того, Лавров сообщил, что обсуждался и вопрос того, что можно было бы сделать для того, чтобы ОБСЕ все-таки сохранила свое значение и сохранила саму себя. «Здесь мы подробно рассказали нашим коллегам об инициативе президента России по формированию Большого Евразийского партнерства, которое бы стало материальной основой евразийской архитектуры безопасности», – отметил министр.
О ДСНВ
Лавров заявил, что Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений 5 февраля, но считает предпочтительным продолжение диалога.
По его словам, после завершения действия договора возник вакуум в сфере контроля над стратегическими вооружениями. «Наша позиция подробнейшим образом изложена в специальном заявлении, которое наше министерство огласило, и мы будем исходить из того, что, в принципе, Россия готова к любому развитию событий. Мы, конечно, предпочитаем диалог и будем ждать, насколько США будут готовы к этому же», – сказал Лавров.
О покушении на генерала Алексеева
По словам Лаврова, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, по его мнению, свидетельствует о стремлении Киева к провокациям и срыву переговорного процесса.
«Режима, готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», – сказал Лавров.
Он добавил, что не берется оценивать возможное влияние произошедшего на переговорный процесс, отметив, что такие решения принимает руководство страны.
Об Украине и гарантиях безопасности
Лавров также прокомментировал заявления генсека НАТО Марка Рютте о возможном размещении иностранных войск на Украине после завершения конфликта. По его словам, подобные предложения свидетельствуют о подготовке интервенции со стороны Запада.
Министр заявил, что подобные «гарантии безопасности» – это «гарантии безопасности того режима, который Запад хочет любой ценой сохранить, лишь бы он продолжал пытаться кусать РФ и предоставлять свою территорию для развертывания нацеленных на Россию западных вооружений».