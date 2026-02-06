Что рассказал Лавров о работе ОБСЕ, ДСНВ и Украине. Главное

По его словам, после завершения действия договора возник вакуум в сфере контроля над стратегическими вооружениями. «Наша позиция подробнейшим образом изложена в специальном заявлении, которое наше министерство огласило, и мы будем исходить из того, что, в принципе, Россия готова к любому развитию событий. Мы, конечно, предпочитаем диалог и будем ждать, насколько США будут готовы к этому же», – сказал Лавров.