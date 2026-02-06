Лавров: теракт против Алексеева подтвердил стремление Киева сорвать переговоры
Теракт против генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева вновь подтвердил нацеленность Киева на провокации для срыва переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с председателем ОБСЕ, начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Лавров отметил, что не станет делать каких-либо прогнозов, так как это прерогатива руководства России. Он обратил внимание, что Киев готов пойти на все, чтобы убедить «своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования».
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля. Неизвестный неоднократно выстрелил в генерала, после чего скрылся. Преступление произошел в жилом доме на Волоколамском шоссе. Алексеева госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222). Расследование дела контролирует Московская прокуратура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину докладывают о деле о покушении. В Кремле пожелали Алексееву выздоровления. Песков не стал комментировать, обладает ли Кремль сведениями, кто мог быть заказчиком преступления и планирует ли президент встретиться с представителями силовых ведомств.
64-летний Алексеев – первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). В 2017 г. он был удостоен звания Героя России.