Песков: Путину докладывают по делу о покушении на Алексеева
Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пожелал Алексееву, в которого выстрелил злоумышленник 6 февраля, выздоровления.
«Разумеется, докладывается главе государства. Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», – сказал Песков. Он не прокомментировал, есть ли у Кремля информация, кто мог быть заказчиком преступления и планирует ли Путин провести встречу с представителями силовых ведомств.
6 февраля на северо-западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся с места происшествия. Это случилось в жилом доме на Волоколамском шоссе. Потерпевшего госпитализировали в столичную больницу.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия).