Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Путину докладывают по делу о покушении на Алексеева

Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пожелал Алексееву, в которого выстрелил злоумышленник 6 февраля, выздоровления.

«Разумеется, докладывается главе государства. Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», – сказал Песков. Он не прокомментировал, есть ли у Кремля информация, кто мог быть заказчиком преступления и планирует ли Путин провести встречу с представителями силовых ведомств.

6 февраля на северо-западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся с места происшествия. Это случилось в жилом доме на Волоколамском шоссе. Потерпевшего госпитализировали в столичную больницу.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её