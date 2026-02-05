Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву. Об этом Кассис сообщил в соцсети X, опубликовав кадр из аэропорта.
По его словам, визит в Россию состоялся после поездки на Украину. «Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами. Таким образом ОБСЕ подтверждает свою роль платформы для диалога и готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом», – написал Кассис.
5 февраля в МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с швейцарским коллегой обсудит кризис в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В российском ведомстве отметили, что «главной темой переговоров станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах».
В МИДе также заявили, что говорить о «какой-либо» роли ОБСЕ в обеспечении безопасности нового многополярного миропорядка «проблематично». По мнению ведомства, организации следует обратиться к опыту БРИКС, СНГ и ШОС, где страны взаимодействуют на принципах равноправия и взаимной поддержки.
Сообщалось, что переговоры запланированы в Москве 6 февраля.