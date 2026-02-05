Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

По его словам, визит в Россию состоялся после поездки на Украину. «Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами. Таким образом ОБСЕ подтверждает свою роль платформы для диалога и готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом», – написал Кассис.