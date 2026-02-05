Газета
Главная / Политика /

МИД: Лавров и глава МИД Швейцарии обсудят «глубокий кризис» ОБСЕ

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассис обсудит кризис Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщили в МИД России.

«Главной темой переговоров станут пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ, который стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах», – говорится в сообщении.

В МИД считают, что говорить о «какой-либо» роли ОБСЕ в вопросах обеспечения безопасности нового многополярного миропорядка «проблематично». Российское ведомство считает, что организации следует обратиться к опыту БРИКС, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): «Входящие в них страны работают на принципах равноправия и взаимной поддержки».

Переговоры состоятся в Москве 6 февраля. Сейчас председателем ОБСЕ и генеральным секретарем организации является Феридун Синирлиоглу, он также посетит Россию для диалога.

