ОБСЕ: что это, история, цели, участники

ОБСЕ возникла из Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), созданного по инициативе СССР в начале 1970-х на фоне разрядки отношений между Востоком и Западом. Ключевым событием стало подписание Заключительного акта в Хельсинки 1 августа 1975 г., которое закрепило принципы сотрудничества и права человека, а также заложило основу будущей организации. Его подписали на тот момент 35 стран. 1 января 1995 г. СБСЕ было переименовано в ОБСЕ. Главной ее целью стало сохранение безопасности и стабильности в Европе и Центральной Азии, а также предотвращение возможных конфликтов и кризисов.