ОБСЕ: что это, история, цели, участники

ОБСЕ: что это, история, цели, участникиОрганизация призвана обеспечивать безопасность и предотвращать конфликты
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 марта проведет в Москве переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробнее о том, что такое ОБСЕ, ее истории и отношениях с Россией – в материале «Ведомостей».
Что такое ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – это межрегиональное политическое объединение, занимающееся вопросами безопасности в мире. В ее состав входят 57 государств, в том числе Россия. Также у ОБСЕ есть 11 азиатских и средиземноморских партнеров, с которыми она сотрудничает по различным направлениям. В ОБСЕ шесть официальных языков: русский, английский, испанский, итальянский, немецкий и французский. Штаб-квартира организации расположена в Вене (Австрия).
История создания ОБСЕ
ОБСЕ возникла из Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), созданного по инициативе СССР в начале 1970-х на фоне разрядки отношений между Востоком и Западом. Ключевым событием стало подписание Заключительного акта в Хельсинки 1 августа 1975 г., которое закрепило принципы сотрудничества и права человека, а также заложило основу будущей организации. Его подписали на тот момент 35 стран. 1 января 1995 г. СБСЕ было переименовано в ОБСЕ. Главной ее целью стало сохранение безопасности и стабильности в Европе и Центральной Азии, а также предотвращение возможных конфликтов и кризисов.
Цели и задачи ОБСЕ
Основная цель ОБСЕ заключается в обеспечении безопасности, стабильности и сотрудничества, предотвращении конфликтов и контроле за соблюдением международных обязательств. Она нацелена на установление политического диалога между странами. Всеобъемлющая концепция безопасности ОБСЕ включает в себя три основных направления работы («измерения»):
Военно-политическое. Основные задачи – обеспечение безопасности, контроль над вооружением, предотвращение конфликтов, укрепление мира, борьба с терроризмом.
Экономико-экологическое. Это «измерение» отвечает за защиту окружающей среды и улучшение экономического сотрудничества между странами. Также ОБСЕ занимается борьбой с коррупцией.
Человеческое. Это «измерение» связано с защитой прав человека, укреплением демократизации, проведением выборов и контролем за ними, защитой свободы СМИ, вопросами прав национальных меньшинств, продвижением и распространением темы толерантности.
Решения по трем «измерениям» принимаются странами-участниками на основе консенсуса, являются политически важными, но юридически необязательными для исполнения. То есть государства ОБСЕ ответственны за реализацию решений, но формальных санкций за их нарушение не предусмотрено.
Финансирование ОБСЕ
Финансирование организации осуществляется за счет взносов государств-участников. В среднем ее бюджет составляет 140 млн евро (на основании отчета за 2021 г.). Также финансирование происходит за счет внебюджетных взносов и спонсорской помощи. Согласно отчету ОБСЕ за 2021 г., 45% бюджета пришлось на фонды, относящиеся к секретариату и институтам, 34% - на полевое присутствие ОБСЕ в Юго-Восточной Европе (например, миссия в Косово), 15% - на полевые миссии в Центральной Азии.
Институты и структуры ОБСЕ
ОБСЕ имеет сложную многоуровневую структуру, которая включает в себя директивные органы, исполнительные структуры, полевые миссии и органы, связанные с ОБСЕ.
В директивные органы входят:
- Саммит. Это встреча глав государств и правительств, на которой определяются основные стратегические направления и устанавливаются приоритеты развития. Последний саммит состоялся в 2010 г. в Астане (Казахстан).
Исполнительные структуры ОБСЕ включают в себя:
- – секретариат ОБСЕ, который находится в Вене;
- – Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), находящееся в Варшаве (Польша);
- – представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Вене;
- – верховного комиссара по делам национальных меньшинств (ВКНМ) в Гааге (Нидерланды).
Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) – это независимый межпарламентский форум, объединяющий представителей стран – участниц ОБСЕ. Ассамблея была создана в 1991 г. на встрече членов СБСЕ. В состав ПА входят 323 парламентария. Ее цель заключается в обсуждении международных вопросов, поддержке развития демократии, разработке и внедрении стратегий по предотвращению конфликтов, оценке выполнения целей ОБСЕ государствами-участниками.
Отношения России с ПА ОБСЕ
РФ входит в ПА ОБСЕ с момента ее создания. Глава российской делегации – депутат Госдумы Петр Толстой.
С начала кризиса на Украине участники ассамблеи несколько раз препятствовали работе представителей России. После обращения украинской делегации Бюро ПА ОБСЕ отозвало мандат участника у российского сенатора от Крыма Ольги Ковитиди. Летом 2015 г. МИД Финляндии не разрешил въезд в страну нескольким депутатам для участия в заседании организации. В июне 2022 г. британские власти отказали в визах российской делегации. Затем это же сделало и правительство Польши из-за «солидарности с Украиной».
Россия отказалась участвовать в летней и осенней сессиях ПА ОБСЕ в 2023 г., а также приостановила выплату взносов в ПА. Она также не присутствовала на сессии в 2024 г., которая прошла в Вене. Причиной, по словам заместителя постоянного представителя РФ при организации Александра Волгарева, стало то, что площадка «стремительно срывается в русофобское пике».
3 июля 2024 г. Госдума и Совет Федерации приняли заявление о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ. Парламентарии констатировали, что в сложившихся условиях возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА ОБСЕ «полностью исчерпаны».