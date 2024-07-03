Совет Федерации принял заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ

Проект заявления 3 июля также рассматривался в Госдуме. В документе говорится, что площадка ПА ОБСЕ используется для реализации антироссийского курса. «Последней точкой», отмечают авторы, стал отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для поездки на сессию ассамблеи в Бухаресте. При этом Россия готова возобновить работу в организации, если ее руководство и ряд стран-участниц пересмотрят русофобские подходы к решению проблем безопасности в Европе.