Совет Федерации принял заявление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
Совет Федерации принял заявление о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Трансляция заседания шла на странице верхней палаты во «В контакте».
Решение было принято единогласно. После голосования спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила поаплодировать принятому заявлению. Она также призвала председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина незамедлительно направить телеграммы об утвержденном решении ПА ОБСЕ, которая проходит сейчас в Румынии.
Проект заявления 3 июля также рассматривался в Госдуме. В документе говорится, что площадка ПА ОБСЕ используется для реализации антироссийского курса. «Последней точкой», отмечают авторы, стал отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для поездки на сессию ассамблеи в Бухаресте. При этом Россия готова возобновить работу в организации, если ее руководство и ряд стран-участниц пересмотрят русофобские подходы к решению проблем безопасности в Европе.
На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе ПА ОБСЕ. Решение было принято единогласно.