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Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщили в ГД.

«Мы не будем финансировать этот шабаш», – заявил Володин, добавив, что позиция России в этом вопросе открытая.

19 июня первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заявил, что ПА ОБСЕ превратилась в инструмент по реализации антироссийского курса, в связи с чем следует приостановить участие делегации РФ в ее работе. Джабаров предложил к следующему заседанию Совфеда 3 июля подготовить и вывести на рассмотрение проект соответствующего решения. По его словам, «практически синхронно» аналогичное решение примут в Госдуме. Затем общее решение будет направлено председателю ПА ОБСЕ. Инициативу поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

14 июня председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщил, что Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ 29 июня – 3 июля в Бухаресте. По его словам, России поступила нота МИД Румынии, в которой отказ объяснялся ситуацией на Украине.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была основана в 1975 г. В нее входят 57 государств Азии, Европы и Северной Америки, включая Россию, США, Великобританию, Германию, Канаду, Францию, Украину. ОБСЕ служит площадкой для диалога по вопросам безопасности, в частности, предотвращения конфликтов, содействия экономическому развитию, соблюдения прав человека и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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