Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по международным делам подготовить постановление о приостановке участия России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщили в ГД.
«Мы не будем финансировать этот шабаш», – заявил Володин, добавив, что позиция России в этом вопросе открытая.
19 июня первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заявил, что ПА ОБСЕ превратилась в инструмент по реализации антироссийского курса, в связи с чем следует приостановить участие делегации РФ в ее работе. Джабаров предложил к следующему заседанию Совфеда 3 июля подготовить и вывести на рассмотрение проект соответствующего решения. По его словам, «практически синхронно» аналогичное решение примут в Госдуме. Затем общее решение будет направлено председателю ПА ОБСЕ. Инициативу поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
14 июня председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщил, что Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ 29 июня – 3 июля в Бухаресте. По его словам, России поступила нота МИД Румынии, в которой отказ объяснялся ситуацией на Украине.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была основана в 1975 г. В нее входят 57 государств Азии, Европы и Северной Америки, включая Россию, США, Великобританию, Германию, Канаду, Францию, Украину. ОБСЕ служит площадкой для диалога по вопросам безопасности, в частности, предотвращения конфликтов, содействия экономическому развитию, соблюдения прав человека и др.