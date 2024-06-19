Володин поручил подготовить постановление о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ

19 июня первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заявил, что ПА ОБСЕ превратилась в инструмент по реализации антироссийского курса, в связи с чем следует приостановить участие делегации РФ в ее работе. Джабаров предложил к следующему заседанию Совфеда 3 июля подготовить и вывести на рассмотрение проект соответствующего решения. По его словам, «практически синхронно» аналогичное решение примут в Госдуме. Затем общее решение будет направлено председателю ПА ОБСЕ. Инициативу поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.