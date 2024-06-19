В Совфеде предложили приостановить участие делегации России в ПА ОБСЕ

14 июня председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщил, что Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ, которая состоится с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. По его словам, России поступила нота МИД Румынии, в которой отказ объяснялся ситуацией на Украине.