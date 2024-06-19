В Совфеде предложили приостановить участие делегации России в ПА ОБСЕ
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) превратилась в инструмент по реализации антироссийского курса, в связи с этим следует приостановить участие делегации РФ в работе ПА ОБСЕ. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Предлагаем приостановить участие российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Позиция Совета Федерации согласована с коллегами из Государственной думы», – сказал он.
Джабаров предложил к следующему заседанию Совфеда 3 июля подготовить и вывести на рассмотрение проект решения об этом. По его словам, «практически синхронно» аналогичное решение примут в Госдуме. Затем общее решение будет направлено председателю ПА ОБСЕ.
Инициативу комитета поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «У нас терпение богатое, мы долго пытались объяснять ПА ОБСЕ существующий регламент, существующие нормы, что никто не имеет право ограничивать участие национальных делегаций в заседания ПА ОБСЕ, пытались их вразумить, но <...> эта организация стала полностью ангажирована, украинизирована».
По словам Матвиенко, последней каплей стал отказ Румынии выдать визы национальной делегации. «Это уже та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение», – подчеркнула она.
14 июня председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщил, что Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ, которая состоится с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. По его словам, России поступила нота МИД Румынии, в которой отказ объяснялся ситуацией на Украине.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была основана в 1975 г. В нее входят 57 государств Азии, Европы и Северной Америки, включая Россию, США, Великобританию, Германию, Канаду, Францию, Украину. ОБСЕ служит площадкой для диалога по вопросам безопасности, в частности, предотвращения конфликтов, содействия экономическому развитию, соблюдения прав человека и др.