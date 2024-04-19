Небензя назвал работу ОБСЕ по украинскому кризису «тотальным фиаско»
Работа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) применительно ко кризису на Украине представляет собой «тотальное фиаско», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«То, как действовала и действует ОБСЕ применительно ко кризису на Украине, – это тотальное фиаско», – сообщил он в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя также заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ занимались обзором и передачей Киеву разведданных. «Сложно поверить в то, что в руководстве миссии об этом не знали», – добавил он.
В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что выход России из парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству (ПА ОБСЕ) пока не обсуждался, но вопрос «висит в воздухе».
В конце 2023 г. состоялась встреча министров стран ОБСЕ в Скопье в Северной Македонии. На ней Лавров заявил, что организация находится в глубочайшем кризисе, который спровоцировал Запад.