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Небензя назвал работу ОБСЕ по украинскому кризису «тотальным фиаско»

Ведомости

Работа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) применительно ко кризису на Украине представляет собой «тотальное фиаско», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«То, как действовала и действует ОБСЕ применительно ко кризису на Украине, – это тотальное фиаско», – сообщил он в ходе заседания Совбеза ООН.

Небензя также заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ занимались обзором и передачей Киеву разведданных. «Сложно поверить в то, что в руководстве миссии об этом не знали», – добавил он.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что выход России из парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству (ПА ОБСЕ) пока не обсуждался, но вопрос «висит в воздухе».

В конце 2023 г. состоялась встреча министров стран ОБСЕ в Скопье в Северной Македонии. На ней Лавров заявил, что организация находится в глубочайшем кризисе, который спровоцировал Запад.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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