В Госдуму внесен проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ

В проекте заявления говорится, что сейчас площадка ПА ОБСЕ используется для «реализации антироссийского курса», включая «намеренное искажение причинно-следственных связей» событий, происходящих на Украине. «Последней точкой», признают авторы, стал отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для поездки на сессию ассамблеи в Бухаресте. При этом Россия готова возобновить работу в организации, если ее руководство и ряд стран-участниц пересмотрят русофобские подходы к решению проблем безопасности в Европе.