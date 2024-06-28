В Госдуму внесен проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ
Проект заявления Федерального собрания РФ о приостановке работы российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) внесен в Госдуму. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля, синхронно с Советом Федерации», – сказал политик.
В проекте заявления говорится, что сейчас площадка ПА ОБСЕ используется для «реализации антироссийского курса», включая «намеренное искажение причинно-следственных связей» событий, происходящих на Украине. «Последней точкой», признают авторы, стал отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для поездки на сессию ассамблеи в Бухаресте. При этом Россия готова возобновить работу в организации, если ее руководство и ряд стран-участниц пересмотрят русофобские подходы к решению проблем безопасности в Европе.
Инициативу о приостановке деятельности России в ПА ОБСЕ 19 июня выдвинул комитет нижней палаты по международным делам. Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложение одобрила. По ее словам, организация «стала полностью ангажирована» и «украинизирована». В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету подготовить соответствующее постановление о приостановке участия.
Вопрос о выходе России из межпарламентской структуры ОБСЕ поднимался неоднократно. В прошлом году Дума приняла решение о приостановке взносов, а в феврале этого года Володин призвал «сказать «до свидания» ПА, так как, по его мнению, организация несамостоятельна и политизирована.