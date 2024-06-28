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В Госдуму внесен проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ

Ведомости

Проект заявления Федерального собрания РФ о приостановке работы российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) внесен в Госдуму. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля, синхронно с Советом Федерации», – сказал политик.

В проекте заявления говорится, что сейчас площадка ПА ОБСЕ используется для «реализации антироссийского курса», включая «намеренное искажение причинно-следственных связей» событий, происходящих на Украине. «Последней точкой», признают авторы, стал отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для поездки на сессию ассамблеи в Бухаресте. При этом Россия готова возобновить работу в организации, если ее руководство и ряд стран-участниц пересмотрят русофобские подходы к решению проблем безопасности в Европе.

Инициативу о приостановке деятельности России в ПА ОБСЕ 19 июня выдвинул комитет нижней палаты по международным делам. Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложение одобрила. По ее словам, организация «стала полностью ангажирована» и «украинизирована». В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету подготовить соответствующее постановление о приостановке участия.

Вопрос о выходе России из межпарламентской структуры ОБСЕ поднимался неоднократно. В прошлом году Дума приняла решение о приостановке взносов, а в феврале этого года Володин призвал «сказать «до свидания» ПА, так как, по его мнению, организация несамостоятельна и политизирована.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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