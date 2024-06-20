России больше не нужна Парламентская ассамблея ОБСЕ

России больше не нужна Парламентская ассамблея ОБСЕКак площадка для контактов она больше не работает
Федеральное собрание готовится приостановить участие национальной делегации в работе Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ. 19 июня об этой инициативе от имени комитета Совета Федерации по международным делам сообщил первый замглавы этого комитета Владимир Джабаров. Идею поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Как уже отметил Владимир Михайлович [Джабаров], эта организация (ПА ОБСЕ. – «Ведомости») стала полностью ангажирована, украинизирована <...> последний пример, когда Румыния отказала в выдаче виз национальной делегации, – это уже, конечно, та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение», – заявила Матвиенко. По словам спикера, отсутствие российских делегатов навредит самой ПА ОБСЕ.
При этом она подчеркнула, что Москва продолжит обсуждать актуальные вопросы международной безопасности на двустороннем уровне и на других международных парламентских площадках. «Надеюсь, что это [действия ПА ОБСЕ] все-таки временное помутнение мозгов, которое все равно рано или поздно пройдет, и придет осознание, что только с участием России можно говорить о равной неделимой безопасности для каждого государства в целом и для европейской безопасности», – добавила Матвиенко.
В тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету нижней палаты подготовить постановление о приостановке участия России в ПА ОБСЕ. Приостановка работы национальной делегации также предусматривает и прекращение выплат ПА ОБСЕ со стороны России. «Мы не будем финансировать этот шабаш», – заявил Володин.
Вопрос о приостановке участия России в работе межпарламентской структуры ОБСЕ поднимался уже не раз. 13 февраля 2024 г. Володин заявил о необходимости «сказать «до свидания» ПА, так как организация несамостоятельна и политизирована.
Но уже 14 февраля, в ходе правительственного часа в Госдуме, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что выход из ПА пока не обсуждался, но вопрос «висит в воздухе». Ранее, в 2023 г., Дума приняла решение о приостановке взносов. По словам Володина, это было связано с попытками помешать работе российской делегации.
Как объяснил «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Петр Толстой (фракция «Единая Россия»), в 2023–2024 гг. Россия уже не производила выплаты ПА. «Платить за то, в чем не участвуем, мы не будем», – сказал политик. Он уточнил, что о перспективах восстановления диалога можно будет говорить только после победы России на Украине. «Тогда вернемся к вопросу по парламентскому диалогу», – заявил Толстой.
Приостановка участия в ПА ОБСЕ соответствует не только нынешнему характеру отношений между Россией и Европой, но и в целом «природе» любой международной организации, говорит доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрий Леви. Когда нет диалога, любая площадка для него теряет смысл, но это цикличный процесс, объяснил эксперт. Парламентские ассамблеи и похожие структуры могут быть результативными, только когда стороны оговорили вводные диалога. В его отсутствие организация либо отмирает, либо трансформируется.
То же самое может произойти с ОБСЕ, продолжает эксперт. Но для этого необходимо формулирование и согласование сторонами новых правил взаимодействия, основанных на современных реалиях, в то время как ОБСЕ пока работает в логике холодной войны, резюмировал Леви.