России больше не нужна Парламентская ассамблея ОБСЕ

При этом она подчеркнула, что Москва продолжит обсуждать актуальные вопросы международной безопасности на двустороннем уровне и на других международных парламентских площадках. «Надеюсь, что это [действия ПА ОБСЕ] все-таки временное помутнение мозгов, которое все равно рано или поздно пройдет, и придет осознание, что только с участием России можно говорить о равной неделимой безопасности для каждого государства в целом и для европейской безопасности», – добавила Матвиенко.