Дмитриев прибудет в Женеву для участия в мирных переговорах
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибудет в Женеву для участия в мирных переговорах по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры пройдут в Женеве 17–18 февраля, российскую делегацию будет вновь возглавлять помощник президента Владимир Мединский. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что Киев тоже начал подготовку к встрече.
Позднее ТАСС сообщил, что в Женеве российская делегация будет включать не менее 15 человек, среди которых заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
«Ведомости» сообщали со ссылкой на посольство РФ в Швейцарии, что организационные модальности следующего раунда переговоров прорабатываются.