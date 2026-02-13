Газета
Главная / Политика /

ТАСС: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек

Ведомости

В Женеве российская делегация на переговорах с Украиной и США будет включать не менее 15 человек, среди которых заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Об этом ТАСС сообщил источник.

Собеседник агентства также уточнил, что все они прибудут в Женеву 17 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта между Москвой, Вашингтоном и Киевом пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник лидера РФ Владимир Мединский.

Позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский определил предварительный состав переговорной группы. Помимо самого Умерова в Женеву отправятся глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, начальник генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия и др.

