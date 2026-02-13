Украинская сторона подтвердила дату переговоров в Женеве
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров подтвердил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США должны состояться 17–18 февраля в Женеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, украинская делегация уже начала подготовку к встрече. Умеров подчеркнул, что Киев готовится к серьезной и ответственной работе.
Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский определил предварительный состав переговорной группы с учетом военной и политической составляющих переговорного процесса.
Помимо самого Умерова в Женеву отправятся глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, начальник генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Вадим Скибицкий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта между Москвой, Вашингтоном и Киевом пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник лидера РФ Владимир Мединский.