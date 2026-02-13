Газета
Главная / Политика /

Песков: Россия и США обсуждают возможное экономическое сотрудничество

Ведомости

Россия и США обсуждают возможные направления экономического сотрудничества, однако до достижения урегулирования на Украине вряд ли можно говорить о конкретике. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, вопросы торгово-экономического взаимодействия рассматриваются в рамках специальной рабочей группы. С российской стороны ее возглавляет спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«В настоящий момент де-факто ситуация такая, что на практике до достижения, скажем так, украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном, и пока это ограничивается обсуждениями», – пояснил Песков.

Кремль заинтересован в обсуждении с США экономических тем

Политика / Международные отношения

Он добавил, что по мере продвижения по пути мирного урегулирования обсуждаемые вопросы могут перейти в практическую плоскость.

5 февраля Дмитриев заявлял, что Москва и Вашингтон ведут работу по восстановлению экономических отношений. «Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия – США по экономическому направлению», – говорил он.

По словам Дмитриева, в ходе переговоров фиксируется прогресс и позитивная динамика. В начале февраля он также провел переговоры с американскими представителями в Майами, которые, как отмечалось, прошли в конструктивном ключе.

