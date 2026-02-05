Дмитриев: Россия и США работают над восстановлением экономических отношений
Представители России и США продолжают активно работать над восстановлением экономических отношений двух стран, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия – США по экономическому направлению, в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Дмитриева, в процессе переговоров есть прогресс и позитивное движение вперед. Также представитель президента отметил, что в работе над мирным соглашением по Украине тоже есть прогресс.
«Идет хорошее, позитивное движение вперед», – сказал он.
5 февраля в Абу-Даби продолжились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Они стартовали в конце января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что не стоит ждать от Кремля информации по этим встречам. «Это будет рабочая группа по вопросам безопасности», – говорил он.