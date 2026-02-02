Дмитриев и Уиткофф назвали конструктивными и позитивными переговоры в Майами
Переговоры спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с американскими коллегами в Майами в минувшие выходные прошли в конструктивном и позитивном ключе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки в целом, концептуально с двух сторон, и от Дмитриева, и от Уиткоффа. О том что это были достаточно позитивные конструкции и конструктивные разговоры», – сказал он.
Песков уточнил, что Дмитриев возглавляет рабочие группы по экономическому взаимодействию, поэтому обсуждение касалось именно этой сферы.
31 января Дмитриев опубликовал в X снимок карты с изображением самолета, направляющегося в Майами. Сообщалось, что встреча была запланирована на 08:00 по местному времени (16:00 мск).
После мероприятия спецпосланник президента США по экономическим вопросам Стив Уиткофф назвал переговоры продуктивными и конструктивными. Он отмечал, что в американской делегации участвовали министр финансов Скотт Бессент, советник президента Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.
Сам Дмитриев в соцсети X заявил о конструктивной встрече с делегацией США и продуктивной дискуссии. Подробностей он не привел.
Предыдущая встреча Дмитриева с американскими представителями в Майами прошла 20 декабря 2025 г. Тогда он также отмечал, что «дискуссии проходят конструктивно».