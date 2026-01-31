Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с Дмитриевым

США воодушевлены тем, что Россия работает над достижением мира
Ведомости

Специальный посланник президента США по экономическим вопросам Стив Уиткофф в соцсети X назвал переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым по урегулированию российско-украинского конфликта продуктивными и конструктивными.

По его словам, Вашингтон воодушевлен тем, что Москва работает над достижением мира в конфликте с Украиной. Со стороны США в переговорах участвовали министр финансов страны Скотт Бессент, советник американского президента Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.

31 января Дмитриев отправился на переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Встреча была запланирована на 08:00 по местному времени (16:00 мск).

Песков: РФ пошла на перемирие ради создания условий для проведения переговоров

Политика / Международные отношения

Предыдущая встреча спецпредставителя президента РФ с американской делегацией прошла в Майами 20 декабря 2025 г. По ее итогам Дмитриев охарактеризовал диалог как конструктивный. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он также провел отдельные переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

30 января Трамп заявил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь