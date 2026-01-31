Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с Дмитриевым

По его словам, Вашингтон воодушевлен тем, что Москва работает над достижением мира в конфликте с Украиной. Со стороны США в переговорах участвовали министр финансов страны Скотт Бессент, советник американского президента Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.