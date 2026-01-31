Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с Дмитриевым

Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с ДмитриевымСША воодушевлены тем, что Россия работает над достижением мира
Специальный посланник президента США по экономическим вопросам Стив Уиткофф в соцсети X назвал переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым по урегулированию российско-украинского конфликта продуктивными и конструктивными.
По его словам, Вашингтон воодушевлен тем, что Москва работает над достижением мира в конфликте с Украиной. Со стороны США в переговорах участвовали министр финансов страны Скотт Бессент, советник американского президента Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.
31 января Дмитриев отправился на переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Встреча была запланирована на 08:00 по местному времени (16:00 мск).
Предыдущая встреча спецпредставителя президента РФ с американской делегацией прошла в Майами 20 декабря 2025 г. По ее итогам Дмитриев охарактеризовал диалог как конструктивный. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он также провел отдельные переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
30 января Трамп заявил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире.