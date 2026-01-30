Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: РФ пошла на перемирие ради создания условий для проведения переговоров

Ведомости

Российская сторона согласилась на предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии с Украиной ради создания благоприятных условий для проведения переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

«Хочу только еще раз акцентировать. Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал он.

Президент США сообщил, что лично попросил российского лидера Владимира Путина не наносить удары по энергетическим объектам в Киеве и других городах на фоне холодов. По утверждению Трампа, «много людей» говорили ему «не тратить» на просьбы время, но президент РФ согласился. 

Кремль подтвердил энергетическое перемирие до 1 февраля

Политика / Международные отношения

В ходе брифинга Песков подтвердил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля.

Из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины в течение января без света в середине месяца оставалось 75% территории Киева. Власти украинской столицы призывали жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом, также был введен режим ЧС в украинской энергетике.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте