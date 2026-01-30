Песков: РФ пошла на перемирие ради создания условий для проведения переговоров

Президент США сообщил, что лично попросил российского лидера Владимира Путина не наносить удары по энергетическим объектам в Киеве и других городах на фоне холодов. По утверждению Трампа, «много людей» говорили ему «не тратить» на просьбы время, но президент РФ согласился.