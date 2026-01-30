Песков: РФ пошла на перемирие ради создания условий для проведения переговоров
Российская сторона согласилась на предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии с Украиной ради создания благоприятных условий для проведения переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Хочу только еще раз акцентировать. Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал он.
Президент США сообщил, что лично попросил российского лидера Владимира Путина не наносить удары по энергетическим объектам в Киеве и других городах на фоне холодов. По утверждению Трампа, «много людей» говорили ему «не тратить» на просьбы время, но президент РФ согласился.
В ходе брифинга Песков подтвердил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля.
Из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины в течение января без света в середине месяца оставалось 75% территории Киева. Власти украинской столицы призывали жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом, также был введен режим ЧС в украинской энергетике.