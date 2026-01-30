Кремль подтвердил энергетическое перемирие до 1 февраля

Кремль подтвердил энергетическое перемирие до 1 февраляТрамп лично обратился к Путину с просьбой
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Трамп обратился с личной просьбой к президенту [РФ Владимиру] Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал он.
На уточняющий вопрос о том, действует ли приостановка до 1 февраля включительно, Песков ответил: «До 1 февраля».
Накануне президент США сообщил, что лично попросил Путина не наносить удары по энергетическим объектам в Киеве и других городах на фоне холодов. По утверждению Трампа, «много людей» говорили ему «не тратить» на просьбы время, но президент РФ согласился.
Россия активно наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение января. Без света в середине января оставалось 75% территории Киева. Власти украинской столицы призывали жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом, также был введен режим ЧС в украинской энергетике.
Минобороны РФ заявило, что удары наносятся по объектам, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Удары последовали после заявления российской стороны об атаке на резиденцию Путина в декабре 2025 г.