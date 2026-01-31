Газета
В Майами начались переговоры Дмитриева с американскими представителями

Начало встречи было запланировано на 16:00 мск
Ведомости

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев отправился на переговоры с  представителями администрации президента США Дональда Трампа, пишет «Интерфакс».

Встреча была запланирована на 8:00 по местному времени (16:00 мск).

31 января Дмитриев разместил в соцсети X снимок карты, на которой изображен самолет, приближающийся к Майами.

Предыдущая встреча Дмитриева с американскими представителями в Майами состоялась 20 декабря. По ее итогам спецпредставитель российского президента охарактеризовал диалог как конструктивный.

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Дмитриев также провел отдельные переговоры со специальным представителем президента США по экономическим вопросам Стивом Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером.

23 января стало известно о проведении новой встречи Дмитриева с Уиткоффом в Абу-Даби, где стороны продолжили консультации по экономическим вопросам.

