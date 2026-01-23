Кремль: Дмитриев и Уиткофф проведут переговоры в Абу-Даби тет-а-тет
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф проведут переговоры по экономическим вопросам в Абу-Даби наедине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Переговоры в Абу-Даби состоятся 23–24 января.
«Там будет в Абу-Даби находиться Кирилл Дмитриев. И уже со своим собеседником, этим собеседником будет Стив Уиткофф, он будет продолжать дискуссию», – сказал Песков.
На уточняющий вопрос, будут ли Дмитриев и Уиткофф обсуждать экономическую тематику только вдвоем, представитель Кремля ответил: «Насколько я знаю, пока да».
23 января в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса станет центральным на трехсторонних переговорах. Corriere della Sera пишет, что в Абу-Даби представители США, России и Украины обсудят уступку неподконтрольной РФ части Донбасса в обмен на масштабное финансирование и гарантии безопасности.