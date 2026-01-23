Зеленский анонсировал обсуждение судьбы Донбасса на переговорах в ОАЭ

Переговоры Путина с делегацией из США, в которую вошли Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, длились около четырех часов. По словам Ушакова, встреча была конструктивной и носила откровенный, доверительный характер. Центральной темой обсуждения стало урегулирование на Украине. Со стороны России во встрече участвовали Ушаков и Дмитриев.