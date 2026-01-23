Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский анонсировал обсуждение судьбы Донбасса на переговорах в ОАЭ

В Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней группы России, США и Украины
Ведомости

Вопрос Донбасса будет центральным на трехсторонних переговорах Украины, РФ и США в Абу-Даби. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна».

23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Там же пройдут переговоры руководителей двухсторонней группы по экономическим делам: спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

В состав переговорной группы РФ по вопросам безопасности включены представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Президент РФ Владимир Путин дал делегации конкретные инструкции с учетом всех деталей переговоров с американской стороной, состоявшихся в Москве 22 января.

Переговоры Путина с делегацией из США, в которую вошли Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, длились около четырех часов. По словам Ушакова, встреча была конструктивной и носила откровенный, доверительный характер. Центральной темой обсуждения стало урегулирование на Украине. Со стороны России во встрече участвовали Ушаков и Дмитриев.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте