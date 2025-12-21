Дмитриев назвал переговоры в Майами конструктивными
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами как конструктивные. Его комментарий опубликовал в своем Telegram-канале шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
«Дискуссии проходят конструктивно», – сказал Дмитриев.
Переговоры проходят с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Дмитриев также сообщил, что дискуссии будут продолжены 21 декабря.
Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию 20 декабря. На фоне ожидаемых переговоров президент США Дональд Трамп заявил о намерении поехать во Флориду.