Дмитриев назвал переговоры в Майами конструктивными

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами как конструктивные. Его комментарий опубликовал в своем Telegram-канале шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.