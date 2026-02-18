NYT: россияне называют американских переговорщиков «Уиткофф и Зятькофф»

Уиткофф и Кушнер 17 февраля провели сразу два раунда переговоров в Женеве – по иранской ядерной программе и по вопросу украинского урегулирования. Как писал Reuters, это вызвало недоумение в мире внешней политики. Эксперты считают такую дипломатию «челночной», отмечает агентство. Речь не только о том, не слишком ли много на себя берут американские переговорщики, но и о том, насколько реальны их шансы на разрешение обоих кризисов.