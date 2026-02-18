NYT: россияне называют американских переговорщиков «Уиткофф и Зятькофф»
Некоторые российские чиновники начали называть спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера «Уиткофф и Зятькофф». Об этом сообщает The New York Times (NYT).
По данным газеты, российская сторона положительно оценивает участие Кушнера в переговорах по урегулированию украинского кризиса, поскольку он демонстрирует более упорядоченный и структурированный подход.
NYT также отмечает, что Кушнер приобрел схожее прозвище среди иранцев, где его называют «Дамад Трамп». В переводе с фарси «Дамад» означает «зять». Иранские СМИ позитивно охарактеризовали участие Кушнера в переговорах, поскольку он символизирует прагматичную и более умеренную сторону президента США Дональда Трампа.
Уиткофф и Кушнер 17 февраля провели сразу два раунда переговоров в Женеве – по иранской ядерной программе и по вопросу украинского урегулирования. Как писал Reuters, это вызвало недоумение в мире внешней политики. Эксперты считают такую дипломатию «челночной», отмечает агентство. Речь не только о том, не слишком ли много на себя берут американские переговорщики, но и о том, насколько реальны их шансы на разрешение обоих кризисов.