Уиткофф анонсировал возможные переговоры по Украине в ближайшие три недели

Уиткофф допустил, что в какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом США Дональдом Трампом, однако отметил, что американский лидер не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что может положить конец конфликту и добиться наилучшего результата. Спецпосланник американского лидера выразил надежду, что в ближайшие недели появятся хорошие новости в вопросе урегулирования украинского конфликта.