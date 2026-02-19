Трамп: Уиткоффа любят и Россия, и Украина, и Европа
Россия, Украина и страны Европы любят спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, потому что он отличный переговорщик, заявил американский лидер Дональд Трампна первом заседании «Совета мира».
«Он всем нравится. Украина его любит. Европа его любит. Россия его любит», – сказал политик, добавив, что в Уиткоффе «нет ничего, что было бы не так».
Уиткофф был в составе американской делегации на трехсторонних переговорах, проходивших в Женеве 17 и 18 февраля. По их завершении он заявил, что встреча «привела к существенному прогрессу».
Одновременно вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером Уиткофф провел еще и переговорный раунд по иранской ядерной программе, что вызвало недоумение в мире внешней политики, пишет Reuters. Такую дипломатию сочли «челночной». «Это как в отделении неотложной помощи, где на двух тяжелобольных пациентов приходится один врач», – отметил чиновник, близкий к властям Ирана.