Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: Уиткоффа любят и Россия, и Украина, и Европа

Анна Бойцова

Россия, Украина и страны Европы любят спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, потому что он отличный переговорщик, заявил американский лидер Дональд Трампна первом заседании «Совета мира».

«Он всем нравится. Украина его любит. Европа его любит. Россия его любит», – сказал политик, добавив, что в Уиткоффе «нет ничего, что было бы не так».

Кто такой Стив Уиткофф

Политика / Международные отношения

Уиткофф был в составе американской делегации на трехсторонних переговорах, проходивших в Женеве 17 и 18 февраля. По их завершении он заявил, что встреча «привела к существенному прогрессу».

Одновременно вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером Уиткофф провел еще и переговорный раунд по иранской ядерной программе, что вызвало недоумение в мире внешней политики, пишет Reuters. Такую дипломатию сочли «челночной». «Это как в отделении неотложной помощи, где на двух тяжелобольных пациентов приходится один врач», – отметил чиновник, близкий к властям Ирана.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте