Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Следующий раунд переговоров в Женеве может состояться на следующей неделе

Ведомости

Новый раунд переговоров в Женеве может состояться на следующей неделе, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сразу же проинформирует о новых трехсторонних переговорах, когда будет конкретика. Он также заявил, что сейчас переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение.

Переговоры в трехстороннем формате прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявлял, что новая встреча, вероятно, пройдет в Швейцарии. По его словам, поскольку конфликт развивается в Европе, «и место нужно искать здесь».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь