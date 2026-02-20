Следующий раунд переговоров в Женеве может состояться на следующей неделе

19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сразу же проинформирует о новых трехсторонних переговорах, когда будет конкретика. Он также заявил, что сейчас переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение.