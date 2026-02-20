Следующий раунд переговоров в Женеве может состояться на следующей неделе
Новый раунд переговоров в Женеве может состояться на следующей неделе, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сразу же проинформирует о новых трехсторонних переговорах, когда будет конкретика. Он также заявил, что сейчас переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение.
Переговоры в трехстороннем формате прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявлял, что новая встреча, вероятно, пройдет в Швейцарии. По его словам, поскольку конфликт развивается в Европе, «и место нужно искать здесь».