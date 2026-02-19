Зеленский: следующая встреча по Украине вновь пройдет в Швейцарии
Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта вновь пройдет в Швейцарии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает «РБК-Украина».
Он отметил, что, раз конфликт идет в Европе, то «и место нужно искать здесь». «Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я располагаю на сегодня», – сказал Зеленский.
19 февраля официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что страна готова принять следующий раунд трехсторонних переговоров. Турецкий дипломатический источник «РИА Новости» сообщил, что Анкара пока не получала запросов от сторон переговоров по Украине.
Трехсторонние переговоры состоялись в Женеве 17–18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал проведение следующего раунда в ближайшее время, но не назвал ни конкретной даты, ни страны, которая предоставит площадку для переговоров.