Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Швейцария заявила о готовности принять следующий раунд переговоров по Украине

Анна Бойцова

Швейцария готова принять следующий раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, заявил «РИА Новости» официальный представитель МИД страны Николя Бидо.

«Да, мы готовы, если этого захотят стороны», – сказал он.

Турецкий дипломатический источник агентства сообщил, что Анкара пока не получала запросов от сторон переговоров по Украине на проведение нового раунда. 

Трехсторонние переговоры состоялись в Женеве 17–18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал проведение следующего раунда в ближайшее время, но не назвал ни конкретной даты, ни страны, которая предоставит площадку для переговоров.

10 марта 2022 г. в Анталье были проведены переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Затем российская и украинская делегация встретились в Стамбуле, после чего диалог был прерван. Весной 2025 г. в Стамбуле прошли еще три раунда.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь