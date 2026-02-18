Швейцария заявила о готовности принять следующий раунд переговоров по Украине
Швейцария готова принять следующий раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, заявил «РИА Новости» официальный представитель МИД страны Николя Бидо.
«Да, мы готовы, если этого захотят стороны», – сказал он.
Турецкий дипломатический источник агентства сообщил, что Анкара пока не получала запросов от сторон переговоров по Украине на проведение нового раунда.
Трехсторонние переговоры состоялись в Женеве 17–18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал проведение следующего раунда в ближайшее время, но не назвал ни конкретной даты, ни страны, которая предоставит площадку для переговоров.
10 марта 2022 г. в Анталье были проведены переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Затем российская и украинская делегация встретились в Стамбуле, после чего диалог был прерван. Весной 2025 г. в Стамбуле прошли еще три раунда.