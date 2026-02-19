Кремль проинформирует о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине
Кремль сразу же проинформирует о новых трехсторонних переговорах, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, где пройдут следующие консультации РФ, США и Украины.
«Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы вас сразу же проинформируем», – заявил Песков.
19 февраля официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо подтвердил готовность страны принять следующий раунд трехсторонних консультаций, «если этого захотят стороны».
Источник ТАСС также сообщал, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может вновь состояться в Женеве.
Переговоры в трехстороннем формате прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку.