ТАСС: следующий раунд переговоров по Украине может вновь пройти в Женеве

Переговоры в трехстороннем формате прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку. По его словам, встречи были тяжелыми, но деловыми. Аналогичную оценку дала и украинская сторона. Глава украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о частичном прогрессе, однако воздержался от конкретики.