ТАСС: следующий раунд переговоров по Украине может вновь пройти в Женеве
Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может вновь состояться в Женеве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Швейцарцы не против, остальных этот вариант тоже устраивает», – подчеркнул собеседник агентства.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану тоже заявлял, что новая встреча, вероятно, пройдет в Швейцарии. По его словам, поскольку конфликт развивается в Европе, «и место нужно искать здесь».
19 февраля официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо подтвердил готовность страны принять следующий раунд трехсторонних консультаций, «если этого захотят стороны».
Переговоры в трехстороннем формате прошли в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку. По его словам, встречи были тяжелыми, но деловыми. Аналогичную оценку дала и украинская сторона. Глава украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о частичном прогрессе, однако воздержался от конкретики.