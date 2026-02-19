Газета
Главная / Политика /

Кремль не стал раскрывать «главную проблему» переговоров в Женеве

Переговоры не предполагают публичного обсуждения, подчеркнул Песков
Ведомости

Кремль не хочет публичного обсуждения трехсторонних переговоров России, Украины и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о «главной проблеме», которая обсуждалась на встрече в Женеве.

«Нет, мы не хотим вдаваться в подробности, не будем этого делать. Сейчас пока, скажем так, переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение», – сказал он.

Переговоры в Женеве прошли 17–18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, назвал обсуждения в Швейцарии тяжелыми, но деловыми. Похожим образом оценила переговоры и украинская сторона.

Как зарубежные СМИ оценили итоги переговоров в Женеве по Украине

Политика / Международные отношения

The New York Times со ссылкой на источники писала, что на переговорах по Украине обсуждалось управление демилитаризованной зоной. По данным газеты, демилитаризованная зона на Украине, возможно, не будет контролироваться ни Москвой, ни Киевом.

Дата и место следующего раунда переговоров пока не определены. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новая встреча вновь состоится в Швейцарии. ТАСС со ссылкой на источник также писал, что диалог состоится в Женеве.

