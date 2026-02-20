Песков не подтвердил, что переговоры по Украине пройдут на следующей неделе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет уже на следующей неделе, а площадкой для консультаций снова станет Женева.
«Нет, пока не могу подтвердить. После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем», – сказал представитель Кремля на брифинге.
Переговоры в трехстороннем формате прошли в Женеве 17–18 февраля. 20 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что переговоры по Украине возобновятся на следующей неделе, снова в Женеве. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану тоже заявил, что встреча опять пройдет в Швейцарии.