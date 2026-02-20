Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков не подтвердил, что переговоры по Украине пройдут на следующей неделе

Анна Бойцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет уже на следующей неделе, а площадкой для консультаций снова станет Женева.

«Нет, пока не могу подтвердить. После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем», – сказал представитель Кремля на брифинге.

Переговоры в трехстороннем формате прошли в Женеве 17–18 февраля. 20 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что переговоры по Украине возобновятся на следующей неделе, снова в Женеве. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану тоже заявил, что встреча опять пройдет в Швейцарии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь