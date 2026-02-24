Газета
Макрон «очень скептически» оценил вероятность скорого мира на Украине

Ведомости

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сомнения в возможности скорого достижения мира на Украине. Об этом он сообщил на встрече «коалиции желающих».

«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», – сказал он (цитата по Le Figaro).

По мнению французского лидера, у России отсутствует стремление заключить мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что работу по урегулированию необходимо продолжать. 

Bloomberg 24 февраля писал, что администрация США рассчитывает заключить мирный договор к 4 июля. Собеседники агентства отмечают, что «нет никаких признаков» готовности России пойти на соглашение, не соответствующее ее ключевым требованиям. А все раунды переговоров, состоявшиеся в Абу-Даби и Женеве, пока так и не привели к разрешению конфликта.

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал встречу тяжелой, но деловой. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стороны не продвинулись по вопросам территорий и Запорожской АЭС. Вместе с тем, по его словам, военные «почти договорились» о механизме мониторинга прекращения огня с участием США – «если будет политическая воля».

