Баннер саммита «коалиции желающих» упал при прибытии Зеленского
На открытии саммита «коалиции желающих» в Париже баннер с названием мероприятия упал в момент прибытия президента Украины Владимира Зеленского. Трансляцию церемонии вело агентство Associated Press.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники устанавливают на красной дорожке многометровый баннер с надписью «Саммит коалиции желающих» на французском и английском языках. Когда к месту проведения мероприятия подъехал автомобиль Зеленского, конструкция упала. Президент Франции Эммануэль Макрон, встречавший участников саммита, обернулся на шум, указал в сторону баннера, после чего сотрудники вновь установили его на место.
13 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль будет внимательно следить за саммитом «коалиции желающих». По его словам, в объединение входят страны, которые, по мнению Москвы, выступают за продолжение конфликта, а не за его урегулирование. Он также отметил, что их расчеты на стратегическое поражение России являются ошибочными.
О проведении встречи президент Франции объявил 8 июля по итогам саммита НАТО. По его словам, участники намерены обсудить использование промышленного потенциала стран коалиции для поддержки Украины, а также рассмотреть новые инициативы и планы по проведению совместных военных учений.