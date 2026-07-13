Баннер саммита «коалиции желающих» упал при прибытии Зеленского

13 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль будет внимательно следить за саммитом «коалиции желающих». По его словам, в объединение входят страны, которые, по мнению Москвы, выступают за продолжение конфликта, а не за его урегулирование. Он также отметил, что их расчеты на стратегическое поражение России являются ошибочными.