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В Кремле пообещали внимательно следить за саммитом «коалиции желающих»

Ведомости

В Кремле будут очень внимательно следить за саммитом «коалиции желающих» в Париже, который пройдет 13 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно», – сказал он.

Песков объяснил, что это та группа стран, которая не хочет мира, а хочет продолжения конфликта Москвы и Киева. По его словам, они надеются нанести стратегическое поражение России, в чем глубоко заблуждаются.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о встрече «коалиции желающих» 8 июля по итогам саммита НАТО. По его словам, на встрече государства обсудят планы по использованию своего промышленного потенциала в рамках помощи Киеву. Кроме того, ожидаются новые объявления и планирование совместных военных учений.

Bloomberg 24 февраля писал, что администрация США рассчитывает заключить мирный договор к 4 июля. Собеседники агентства отмечают, что «нет никаких признаков» готовности России пойти на соглашение, не соответствующее ее ключевым требованиям. А все раунды переговоров, состоявшиеся в Абу-Даби и Женеве, пока так и не привели к разрешению конфликта.

В тот же день прошла встреча «коалиции желающих», на которой Макрон выразил сомнения в возможности скорого достижения мира на Украине. По мнению французского лидера, у России якобы отсутствует стремление заключить мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что работу по урегулированию необходимо продолжать.

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