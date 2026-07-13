В Кремле пообещали внимательно следить за саммитом «коалиции желающих»

В тот же день прошла встреча «коалиции желающих», на которой Макрон выразил сомнения в возможности скорого достижения мира на Украине. По мнению французского лидера, у России якобы отсутствует стремление заключить мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что работу по урегулированию необходимо продолжать.