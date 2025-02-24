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Макрон рассказал о плане Франции и Великобритании по гарантиям для Украины

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции и Великобритании есть план по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он рассказал на встрече с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсети Х.

«Мы готовы предоставить гарантии безопасности [Украине], которые могут дойти до отправки военных», – сказал Макрон. По его словам, войска будут присутствовать в качестве гарантии безопасности.

Как сообщал Reuters, Макрон и премьер-министр Великобритании Кит Стармер попытаются убедить Трампа в необходимости отложить заключение соглашения по прекращению огня на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры европейских стран будут просить Трампа о сохранении участия Европы в процессе мирного урегулирования, а также об обсуждении военных гарантий для Украины.

24 февраля газета The Times передавала, что Макрон и Стармер намерены уговорить Трампа не проводить двусторонних переговоров с Россией. Отмечается, что Стармер и Макрон условились скоординировать свои подходы в попытке повлиять на план Трампа по прекращению украинского конфликта. Ожидается, что Стармер встретится с Трампом в Вашингтоне 27 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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