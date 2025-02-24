Макрон рассказал о плане Франции и Великобритании по гарантиям для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции и Великобритании есть план по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он рассказал на встрече с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсети Х.