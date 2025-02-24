Макрон рассказал о плане Франции и Великобритании по гарантиям для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции и Великобритании есть план по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он рассказал на встрече с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсети Х.
«Мы готовы предоставить гарантии безопасности [Украине], которые могут дойти до отправки военных», – сказал Макрон. По его словам, войска будут присутствовать в качестве гарантии безопасности.
Как сообщал Reuters, Макрон и премьер-министр Великобритании Кит Стармер попытаются убедить Трампа в необходимости отложить заключение соглашения по прекращению огня на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры европейских стран будут просить Трампа о сохранении участия Европы в процессе мирного урегулирования, а также об обсуждении военных гарантий для Украины.
24 февраля газета The Times передавала, что Макрон и Стармер намерены уговорить Трампа не проводить двусторонних переговоров с Россией. Отмечается, что Стармер и Макрон условились скоординировать свои подходы в попытке повлиять на план Трампа по прекращению украинского конфликта. Ожидается, что Стармер встретится с Трампом в Вашингтоне 27 февраля.