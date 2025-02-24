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Макрон прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых будут обсуждаться перспективы прекращения огня на территории Украины, сообщает Reuters.

Встреча президентов пройдет на фоне разногласий по поводу дальнейших действий, связанных с урегулированием украинского конфликта.

По информации издания, Макрон стал первым европейским лидером, который посетит Трампа с момента его инагурации. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также встретится с Трампом в течение недели.

Как сообщает Reuters, Макрон и Стармер попытаются убедить Трампа в необходимости отложить заключение соглашения по прекращении огня на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры европейских стран будут просить Трампа о сохранении участия Европы в процессе мирного урегулирования, а также об обсуждении военных гарантий для Украины.

«Я скажу ему: в глубине души вы не можете быть слабым перед лицом президента [Путина]. Дело не в вас, не в том, из чего вы сделаны, и это не в ваших интересах», – рассказал Макрон в социальных сетях перед визитом в Белый дом.

24 февраля газета The Times передавала, что Макрон и Стармер намерены уговорить Трампа не проводить двусторонних переговоров с Россией. Отмечается, что Стармер и Макрон условились скоординировать свои подходы в попытке повлиять на план Трампа по прекращению украинского конфликта. Ожидается, что Стармер встретится с Трампом в Вашингтоне 27 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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