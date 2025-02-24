Макрон прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых будут обсуждаться перспективы прекращения огня на территории Украины, сообщает Reuters.
Встреча президентов пройдет на фоне разногласий по поводу дальнейших действий, связанных с урегулированием украинского конфликта.
По информации издания, Макрон стал первым европейским лидером, который посетит Трампа с момента его инагурации. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также встретится с Трампом в течение недели.
Как сообщает Reuters, Макрон и Стармер попытаются убедить Трампа в необходимости отложить заключение соглашения по прекращении огня на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры европейских стран будут просить Трампа о сохранении участия Европы в процессе мирного урегулирования, а также об обсуждении военных гарантий для Украины.
«Я скажу ему: в глубине души вы не можете быть слабым перед лицом президента [Путина]. Дело не в вас, не в том, из чего вы сделаны, и это не в ваших интересах», – рассказал Макрон в социальных сетях перед визитом в Белый дом.
24 февраля газета The Times передавала, что Макрон и Стармер намерены уговорить Трампа не проводить двусторонних переговоров с Россией. Отмечается, что Стармер и Макрон условились скоординировать свои подходы в попытке повлиять на план Трампа по прекращению украинского конфликта. Ожидается, что Стармер встретится с Трампом в Вашингтоне 27 февраля.