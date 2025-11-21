Какую позицию экс-главком ВСУ Залужный занял на фоне кризиса в Киеве

Высокий уровень популярности в украинском обществе Залужный заработал в первые годы спецоперации на Украине, под его командованием ВСУ удалось приостановить российское наступление и стабилизировать фронт. После его перевода на должность посла в Лондоне в мае 2024 г. он в своих публикациях в украинской и иностранной прессе неоднократно критиковал руководство страны за неспособность переломить ход боевых действий. В своей статье для «Украинской правды» 23 октября он написал, что конфликт на Украине превратился в «глобальную войну», а ход противостояния привел «к краху идей и теорий, на которых основывалось само представление о мировом порядке». Кроме того, Залужный отметил, что в условиях современной войны ни одна страна в мире не способна самостоятельно выдержать ее уровень боевых действий и одновременно удовлетворить весь комплекс оборонных потребностей.