Какую позицию экс-главком ВСУ Залужный занял на фоне кризиса в Киеве

Какую позицию экс-главком ВСУ Залужный занял на фоне кризиса в КиевеАндрей Ермак безуспешно пытался встретиться с ним в Лондоне
Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины и посол этой страны в Великобритании Валерий Залужный отказался встречаться с руководителем офиса президента Андреем Ермаком в Лондоне. Как сообщили 20 ноября Associated Press и The Washington Post со ссылкой на людей из окружения экс-главкома, Ермак хотел увидеться с популярным военным офицером, чтобы укрепить свои позиции на фоне продолжающегося коррупционного скандала в энергетической отрасли и требований о его отставке.
Первым о поездке Ермака в Лондон сообщило еще 18 ноября украинское издание «Бабель» со ссылкой на два местных источника. В тот же день депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале предположил, что Ермак намеревался предложить Залужному пост премьер-министра или даже возглавить вместо него офис президента. По словам собеседников «Бабеля», ранее Ермак уже летал к Залужному в Великобританию осенью 2024 г. и просил того оставаться в команде президента Украины Владимира Зеленского. Залужный на это якобы ответил, что пока продолжаются боевые действия против России, он не думает о политической карьере.
Субординация в украинских органах власти отличается от общепринятых правил, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин: по своему рангу послы не могут отклонять запросы на встречу с руководителями президентских администраций. В данном же конкретном случае, полагает эксперт, экс-главком решил не говорить с Ермаком, чтобы «не замарать» себя в коррупционном скандале с возможной причастностью к нему офиса Зеленского. «Скорее всего, Ермак во время своего визита стремился убедить Залужного занять пост премьер-министра, чтобы тем самым спасти падающий рейтинг Зеленского», – предполагает Жарихин.
Ермак фактически выполняет роль «серого кардинала» в украинской политике, а по своим возможностям он даже превосходит президента, замечает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Тем не менее Залужный может чувствовать себя хозяином положения благодаря поддержке со стороны Лондона, отметил эксперт. «Для экс-главкома Ермак – политический труп», – считает Камкин.
Позиции Ермака во властной вертикали Украины пошатнулись 10 ноября после масштабных проверок Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в окружении украинского президента в рамках расследования коррупции в «Энергоатоме». На этом фоне впоследствии своих постов лишились министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Позже фракция оппозиционной «Европейской солидарности» зарегистрировала в Верховной раде проект постановления об увольнении секретаря национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и Ермака, которые предположительно могут быть причастны к коррупционным схемам.
Залужный продолжает оставаться крайне популярным политиком на Украине. Еще в 2024 г. украинские политологи называли его главным соперником Зеленского на будущих президентских выборах. Голосование должно было состояться в марте 2024 г., но оно было отложено из-за продолжающихся боевых действий. Согласно августовскому опросу общественного мнения на Украине, проведенному группой «Рейтинг», уровень доверия Залужному составляет 74%, тогда как Зеленскому – 68%. Недоверие им выразили 19% и 30% респондентов соответственно.
Высокий уровень популярности в украинском обществе Залужный заработал в первые годы спецоперации на Украине, под его командованием ВСУ удалось приостановить российское наступление и стабилизировать фронт. После его перевода на должность посла в Лондоне в мае 2024 г. он в своих публикациях в украинской и иностранной прессе неоднократно критиковал руководство страны за неспособность переломить ход боевых действий. В своей статье для «Украинской правды» 23 октября он написал, что конфликт на Украине превратился в «глобальную войну», а ход противостояния привел «к краху идей и теорий, на которых основывалось само представление о мировом порядке». Кроме того, Залужный отметил, что в условиях современной войны ни одна страна в мире не способна самостоятельно выдержать ее уровень боевых действий и одновременно удовлетворить весь комплекс оборонных потребностей.
Но при этом в своей колонке для газеты The New York Post 9 ноября Залужный фактически призвал украинскую армию вести боевые действия до победного конца и возвращения под свой контроль всех потерянных территорий. «Что-либо меньшее будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира», – добавил он.
Возможности Залужного, которыми он может в теории воспользоваться при урегулировании украинского кризиса, сильно ограничены, так как экс-главком находится под влиянием властей Британии, а они не заинтересованы в выработке мирного соглашения, говорит Жарихин. Несмотря на должность посла, Залужный остается «человеком войны», поэтому ведение с ним в каком-либо формате переговоров о мире крайне проблематично, продолжает Камкин. «Несмотря на провалы Зеленского в военных вопросах, западные спонсоры Украины тем не менее не заинтересованы в раскачивании внутренней ситуации в стране. Теоретически они могут провести управляемый транзит власти и привести к власти Залужного. Но и его полномочия также будут существенно ограничены Западом», – заключает эксперт.