Главная / Политика /

Залужный опроверг информацию о своей подготовке к выборам на Украине

Ведомости

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, а сейчас посол в Великобритании Валерий Залужный опроверг информацию о том, что он ведет подготовку к выборам на Украине. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он подчеркнул, что не признает идеи проведения выборов во время действия военного положения в стране. Залужный подчеркнул, что каждый, кто получает предложение от его фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам.

«Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой», – заключил он.

Верховная рада продлила полномочия местных властей на время военного положения

Политика / Международные новости

8 октября портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщал, что Залужный предложил своим союзникам места в парламентском списке на будущих выборах. Одновременно с тем издание писало, что посол Украины в Великобритании еще не принял окончательного решения баллотироваться на пост президента.

Верховная рада 8 октября поддержала постановление о продлении полномочий местных властей на время военного положения. Постановление также предполагает, что во время военного положения в стране невозможно проведение выборов. Решение касается всех уровней местной власти. В документе говорится, что стабильное функционирование местных органов самоуправления является необходимым условием для обеспечения нацбезопасности. Отмечается, что полномочия действующих советов и глав останутся в силе до завершения боевых действий на территории Украины.

