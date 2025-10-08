Залужный опроверг информацию о своей подготовке к выборам на Украине

Верховная рада 8 октября поддержала постановление о продлении полномочий местных властей на время военного положения. Постановление также предполагает, что во время военного положения в стране невозможно проведение выборов. Решение касается всех уровней местной власти. В документе говорится, что стабильное функционирование местных органов самоуправления является необходимым условием для обеспечения нацбезопасности. Отмечается, что полномочия действующих советов и глав останутся в силе до завершения боевых действий на территории Украины.