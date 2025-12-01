«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный 30 ноября говорил, что для Украины гарантиями безопасности могли бы стать ее вступление в НАТО и размещение ядерного оружия союзников. По его словам, торопиться с заключением соглашения не стоит, так как оно может привести к потере независимости.