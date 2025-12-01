«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для УкраиныТеперь ее участники намерены обсудить свои предложения с США, заявил Макрон
«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины. Теперь она намерена обсудить их с американской стороной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляцию проводит The Guardian.
По его словам, эти гарантии важны для европейцев и украинцев. Макрон добавил, что обсуждения между американскими представителями и «коалицией желающих» состоятся в ближайшие дни, чтобы уточнить участие США в этих гарантиях.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что приоритеты Украины по-прежнему сосредоточены на сохранении суверенитета и территории.
27 ноября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение, прежде чем согласится на какие-либо гарантии безопасности для Украины.
Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный 30 ноября говорил, что для Украины гарантиями безопасности могли бы стать ее вступление в НАТО и размещение ядерного оружия союзников. По его словам, торопиться с заключением соглашения не стоит, так как оно может привести к потере независимости.