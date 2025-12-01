Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины

Теперь ее участники намерены обсудить свои предложения с США, заявил Макрон
Ведомости

«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины. Теперь она намерена обсудить их с американской стороной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляцию проводит The Guardian.

По его словам, эти гарантии важны для европейцев и украинцев. Макрон добавил, что обсуждения между американскими представителями и «коалицией желающих» состоятся в ближайшие дни, чтобы уточнить участие США в этих гарантиях.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что приоритеты Украины по-прежнему сосредоточены на сохранении суверенитета и территории.

Рубио: США согласятся на гарантии безопасности для Киева только после сделки

Политика / Международные новости

27 ноября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение, прежде чем согласится на какие-либо гарантии безопасности для Украины.

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный 30 ноября говорил, что для Украины гарантиями безопасности могли бы стать ее вступление в НАТО и размещение ядерного оружия союзников. По его словам, торопиться с заключением соглашения не стоит, так как оно может привести к потере независимости.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте