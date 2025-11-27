Рубио: США согласятся на гарантии безопасности для Киева только после сделки

При этом, по данным издания, госдепартамент опроверг интерпретацию высказываний Рубио. Официальный представитель ведомства Томми Пиготт сообщил, что госсекретарь, «как и вся администрация Трампа, четко подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения, о чем он неоднократно заявлял как публично, так и в частных беседах».