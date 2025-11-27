Рубио: США согласятся на гарантии безопасности для Киева только после сделки
Вашингтон хочет заключить мирное соглашение, прежде чем согласится на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Об этом госсекретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, пишет Politico со ссылкой на источники.
По словам собеседников, это условие стало центральным среди предложениий США, сделанных Киеву на прошлой неделе. В ходе телефонного разговора с европейскими чиновниками 25 ноября Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп «договорится о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которые <…> позволят Киеву чувствовать себя в безопасности».
При этом, по данным издания, госдепартамент опроверг интерпретацию высказываний Рубио. Официальный представитель ведомства Томми Пиготт сообщил, что госсекретарь, «как и вся администрация Трампа, четко подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения, о чем он неоднократно заявлял как публично, так и в частных беседах».
The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников пишет, что министр армии США Дэниел Дрисколл попытался убедить европейских дипломатов в том, что мирную сделку по Украине нужно заключить как можно быстрее. По его словам, Москва «производит достаточно ракет, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности».