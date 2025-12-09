Трамп: все давно понимали, что Украина не должна вступать в НАТО
Понимание, что Украина не должна вступать в НАТО, было уже давно, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico.
«Честно говоря, это было задолго до [президента РФ Владимира] Путина», – добавил он.
3 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и американская делегация в ходе переговоров обсуждали возможность присоединения Украины к НАТО. По его словам, вопрос вступления Украины в альянс является одним из ключевых в рамках переговоров по урегулированию.
26 ноября CNN писал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами урегулирования: вывод ВСУ из Донбасса, ограничение численности украинской армии до 600 000 человек и отказ от намерения вступить в НАТО. Председатель Евросовета Антониу Кошта также говорил, что из доработанного союзниками Украины плана вычеркнуты все пункты, затрагивающие Евросоюз и НАТО.