Ушаков: членство Украины в НАТО обсуждалось на переговорах РФ и США

26 ноября CNN писал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами урегулирования: вывод ВСУ из Донбасса, ограничение численности украинской армии до 600 000 человек и отказ от намерения вступить в НАТО. Председатель Евросовета Антониу Кошта также говорил, что из доработанного союзниками Украины плана вычеркнуты все пункты, затрагивающие Евросоюз и НАТО.