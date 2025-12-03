Газета
Ушаков: членство Украины в НАТО обсуждалось на переговорах РФ и США

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и американская делегация в ходе переговоров обсуждали возможность присоединения Украины к НАТО. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, вопрос вступления Украины в альянс является одним из ключевых в рамках переговоров по урегулированию.   

2 декабря в Кремле прошли переговоры Путина, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера бизнесмена Джареда Кушнера. Ушаков рассказал, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных России документа по этой теме. Беседа длилась почти пять часов.

26 ноября CNN писал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами урегулирования: вывод ВСУ из Донбасса, ограничение численности украинской армии до 600 000 человек и отказ от намерения вступить в НАТО. Председатель Евросовета Антониу Кошта также говорил, что из доработанного союзниками Украины плана вычеркнуты все пункты, затрагивающие Евросоюз и НАТО.

Читайте также:Кремль связал успех на фронте с переменами в переговорах о мире
