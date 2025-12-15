Каллас: членство Украины в НАТО больше не обсуждается
Членство Украины в НАТО больше не обсуждается, заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
По ее словам, в качестве альтернативы Европа должна подготовить действительно серьезные гарантии безопасности.
«Это должны быть реальные войска, реальные военные возможности», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).
14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина откажется от желания вступить в НАТО, если будут другие гарантии безопасности от европейских и американских партнеров. Украинский лидер подчеркнул, что это «уже компромисс».
13 декабря Axios со ссылкой на источник в США сообщил, что администрация американского президента готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут основываться на ст. 5 Североатлантического договора.