Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: на Аляске США и РФ договорились о внеблоковом статусе Украины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин на встрече на Аляске договорились о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского «круглого стола» по украинскому урегулированию.

Он отметил, что эти договоренности были подтверждены во время встречи Путина и спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа. «Там [в Анкоридже] были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании», – подчеркнул Лавров.

10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Дональда Трампа насчет украинского конфликта в интервью Politico во многом, в том числе по теме членства в НАТО, территории, потерей Украиной земель, созвучны пониманию Москвы. В интервью Politico Трамп напомнил, что идея о невступлении Украины в НАТО обсуждалась еще до прихода к власти российского президента Владимира Путина.

Саммит Путина и Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября Песков говорил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь