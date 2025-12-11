Лавров: на Аляске США и РФ договорились о внеблоковом статусе Украины
Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин на встрече на Аляске договорились о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского «круглого стола» по украинскому урегулированию.
Он отметил, что эти договоренности были подтверждены во время встречи Путина и спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа. «Там [в Анкоридже] были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании», – подчеркнул Лавров.
10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Дональда Трампа насчет украинского конфликта в интервью Politico во многом, в том числе по теме членства в НАТО, территории, потерей Украиной земель, созвучны пониманию Москвы. В интервью Politico Трамп напомнил, что идея о невступлении Украины в НАТО обсуждалась еще до прихода к власти российского президента Владимира Путина.
Саммит Путина и Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске и длился 2 часа 45 минут. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса. 10 октября Песков говорил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив.