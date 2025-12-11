Лавров: на Аляске США и РФ договорились о внеблоковом статусе Украины

Он отметил, что эти договоренности были подтверждены во время встречи Путина и спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа. «Там [в Анкоридже] были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании», – подчеркнул Лавров.